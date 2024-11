Israël : Benjamin Netanyahu limoge son ministre de la Défense, en pleine guerre

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a limogé mardi son ministre de la Défense, Yoav Gallant, après des divergences sur la conduite de la guerre à Gaza, et l'a remplacé par l'actuel chef de la diplomatie Israël Katz. Cette annonce surprise intervient dans l'attente du résultat de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, le principal allié d'Israël. "En pleine guerre, la confiance est plus que jamais requise entre le Premier ministre et son ministre de la Défense" mais "ces derniers mois, cette confiance s'est érodée", a affirmé Benjamin Netanyahu dans une lettre adressée à Yoav Gallant, alors qu'Israël bataille sur deux fronts, contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban.

Benjamin Netanyahu a ajouté avoir "choisi de nommer le ministre Israël Katz" pour remplacer Yoav Gallant, un général en retraite devenu l'une des principales figures du gouvernement. Il s'était imposé en Israël comme une figure de proue de la guerre qu'Israël mène depuis septembre contre le Hezbollah au Liban voisin. Mais Yoav Gallant plaidait aussi pour une trêve avec le Hamas à Gaza en vue d'obtenir la libération des otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, alors que l'objectif martelé par Benjamin Netanyahu est un anéantissement du mouvement terroriste. Depuis une seule et unique trêve en novembre 2023, tous les efforts diplomatiques en vue d'un cessez-le- feu dans le territoire palestinien de Gaza se sont avérés infructueux.

"Mission de ma vie"

"La sécurité d'Israël a été et restera la mission de ma vie", a répondu Yoav Gallant sur X. Depuis le 7-Octobre, Israël est en guerre contre le mouvement terroriste à Gaza et depuis septembre également contre le Hezbollah au Liban. Il a en outre répondu à des tirs de missiles contre son territoire menés par l'Iran, qui soutient ces deux mouvements islamistes. Yoav Gallant avait réitéré ces dernières semaines son objectif de repousser les combattants du Hezbollah de la frontière nord d'Israël, afin de sécuriser la zone pour permettre aux déplacés de rentrer chez eux.

Environ 60.000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison des échanges de tirs transfrontaliers quasi quotidiens depuis que le Hezbollah a ouvert un front contre Israël le 8 octobre 2023 en soutien au Hamas, avant que la situation ne dégénère en guerre ouverte. "L'action militaire" est "le seul moyen de garantir le retour des communautés du nord d'Israël dans leurs foyers", avait dit M. Gallant le 16 septembre à l'émissaire américain Amos Hochstein, en visite en Israël.

Selon Calev Ben-Dor, ancien analyste au ministère israélien des Affaires étrangères, M. Gallant s'était imposé comme une figure "responsable", "perçu comme se concentrant sur la victoire et sur l'intérêt national", "plutôt que sur de la politique de bas étage". Un profil le rendant plus "rassembleur" que Benjamin Netanyahu, selon Michaël Horowitz, expert en géopolitique pour le cabinet de conseil en sécurité Le Beck, basé au Moyen-Orient. Même s'il a rejoint en 2019 le même parti, Likoud, que le Premier ministre, Yoav Gallant était entré en politique dans un parti de centre-droit (Koulanou), et les deux hommes ont souvent été en désaccord. Yoav Gallant avait commandé l'opération "Plomb durci" dans la bande de Gaza fin 2008, début 2009, fatale à 1.440 Palestiniens et 13 Israéliens.