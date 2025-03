Premier attentat mortel en Israël depuis le début de la trêve à Gaza

Une attaque au couteau qualifiée de "terroriste" par la police à fait un mort et quatre blessés ce lundi à Haïfa, la grande ville du nord d'Israël, premier attentat mortel dans le pays depuis le début de la trêve dans la bande de Gaza. L'auteur de l'attaque est un Israélien druze récemment rentré de l'étranger, a indiqué la police.

L'attaque, dont l'auteur a été tué selon la police, est survenue dans une gare routière de cette ville côtière, au moment où la poursuite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas apparaît incertaine tandis qu'Israël bloque l'accès de l'aide humanitaire à Gaza.

L'auteur est un Israélien druze

L'auteur de l'attaque est un Israélien druze récemment rentré de l'étranger, a indiqué la police. La police n'avait pas confirmé l'identité de l'assaillant en fin de matinée, mais la qualification d'"attentat terroriste" indique que l'attaque est liée au conflit israélo-palestinien.

Arrivés après l'évacuation des victimes dans la gare routière et ferroviaire Hamifratz, dans le centre de Haïfa, des journalistes de l'AFP on vu le corps de l'assaillant au sol, sous une couverture, et beaucoup de sang par terre.

Les secouristes du Magen David Adom ont indiqué avoir "constaté le décès d'un homme de 70 ans" et ajouté que leurs équipes soignaient quatre blessés, dont "trois dans un état grave", un homme et une femme dans la trentaine ainsi qu'un adolescent de 15 ans, et "une femme de 70 ans dans un état modéré". Ville mixte judéo-arabe, Haïfa est la plus grande agglomération du nord d'Israël.

L'aide humanitaire bloquée

L'attaque a eu lieu alors que les négociations indirectes pour la poursuite de la trêve à Gaza, qui a fait taire les armes le 19 janvier après 15 mois de guerre, semblent dans l'impasse. Israël a bloqué dimanche l'entrée de l'aide humanitaire, permise durant la première phase de la trêve qui s'est achevée samedi, après des désaccords avec le mouvement islamiste sur les modalités de la poursuite du cessez-le-feu.

En cause, selon lui, le rejet par le Hamas d'un compromis américain prévoyant une extension de la première phase pendant le ramadan et la Pâque juive, soit jusqu'à la mi-avril.

Le plan stipule, selon Israël, que "la moitié des otages" israéliens retenus à Gaza, "morts et vivants", seraient rapatriés au premier jour de son entrée en vigueur. Les derniers otages seraient remis "à la fin, si un accord est trouvé sur un cessez-le-feu permanent".

Le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, a rejeté cette option, accusant Israël de vouloir "se soustraire" à ses engagements. Il a réaffirmé sa "volonté d'aller au bout des (deux) étapes restantes de l'accord" initial, soit "un cessez-le-feu global et permanent" et le "retrait complet" israélien de Gaza, avant "la reconstruction et la levée du siège" du territoire.

Refusant pour l'heure de s'engager dans la deuxième étape, Israël exige que Gaza soit complètement démilitarisée et le Hamas éliminé, ce qu'exclut ce mouvement islamiste.