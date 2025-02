Pourquoi l'hôpital Gemelli est-il considéré comme «l'hôpital des papes» ?

Surnommé "l'hôpital des papes" par les habitants de Rome, le Gemelli prend actuellement en charge le pape François, dont l'état de santé enregistrait jeudi "une nouvelle amélioration". Le précédent pontife à y avoir été hospitalisé, Jean-Paul II, l'avait même catalogué comme le troisième Vatican.

"L'hôpital des papes". Tel est le surnom que donnent les Romains à celui de Gemelli, où le pape François est hospitalisé depuis le 14 février. De nombreux fidèles n'ont d'ailleurs pas hésité à se relayer devant l'établissement ces derniers jours, pour apporter leur soutien au souverain pontife.

Ses responsables essaient pourtant de se détacher de cette réputation, expliquant que seuls deux papes y ont été soignés : Jean-Paul II, et donc François.

La chambre visible depuis la place centrale

Le pape polonais, décédé en 2005, avait été hospitalisé neuf fois dans cette clinique située à cinq kilomètres au nord du Vatican, y séjournant pendant plus de 150 jours. "On pourrait dire que c’est le Vatican numéro 3, car le Vatican numéro 1 est la place Saint-Pierre, le numéro 2, la résidence de Castel Gandolfo, et le numéro 3 est devenu le Polyclinique Gemelli", plaisantait le pontife en 1996.

Le pape parle depuis la fenêtre de sa chambre d'hôpital, qui se trouve au dixième étage de la structure. Elle est visible depuis la place centrale devant la clinique, où se trouve maintenant une statue de Jean-Paul II. Près de cette chambre, une cuisine, une salle de réunion et une chapelle. Toutes réservées pour le pape, même quand il n’y est pas.