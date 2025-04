Pourquoi Donald Trump a-t-il rétropédalé sur les 145% de droits de douane infligés à la Chine ?

Le président américain Donald Trump a fait savoir qu'il allait revoir à la baisse les droits de douane infligés à la Chine, fixés à 145%. Une décision qui pourrait s'expliquer par la pression des marchés et des investisseurs, liée aux mesures prises par ce dernier.

Après une trêve de 90 jours sur les droits de douane réciproques, Donald Trump recule encore. Cette fois, face à la Chine, son ennemi numéro 1. Le président américain a reconnu que les 145% de droits de douane infligés étaient très (trop) élevés.

Pékin refuse les livraisons de Boeing

Et c'est une nouvelle fois la pression des marchés et des investisseurs qui semble avoir joué ces derniers jours. "On a vu le dollar, les prix des obligations et des actions baisser en même temps. Il y a eu des défiances vis-à-vis des actifs financiers américains, qui sont le résultat des mesures un peu déraisonnables que prend Donald Trump", explique au micro d'Europe 1 Eric Dor, professeur d'économie à l'IESEG.

Le président américain croyait faire plier la Chine, dont 15% des exportations dépendent des États-Unis, mais le rapport de force penche largement en faveur de Pékin. "La Chine exporte des biens de consommation finale dont les Américains vont avoir du mal à se passer, comme les smartphones et les ordinateurs. Il y a des biens stratégiques que la Chine a commencé à moins exporter. Entre minerais stratégiques et terres rares, les États-Unis sont en position de fragilité", rappelle Antoine Bouët, expert du commerce international.

Preuve supplémentaire de cette fragilité, Boeing, principal exportateur américain en Chine, a rapatrié mercredi trois avions qui venaient d'être livrés, Pékin refusant les livraisons du constructeur aéronautique jusqu'à nouvel ordre.