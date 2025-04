Droits de douane : l'Union européenne souhaite «plus de clarté» sur les attentes américaines

L'Union européenne cherche à obtenir plus de précisions sur les attentes du gouvernement Trump pour éviter une escalade douanière. Le commissaire européen à l'Économie, Valdis Dombrovskis, a indiqué qu’une fenêtre de négociation était ouverte, mais que le manque de clarté sur les demandes américaines compliquait les discussions.

L'Union européenne "souhaiterait" avoir plus d'éléments sur les attentes du gouvernement Trump, afin de pouvoir négocier un accord et éviter une escalade douanière de part et d'autre de l'Atlantique, a déclaré mercredi à Washington le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis.

Des dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont l'Union européenne, essaient de négocier avec les équipes du président Donald Trump un accord pour éviter des droits de douane punitifs sur leurs produits exportés vers la première puissance mondiale.

"Nous avons une fenêtre pour négocier maintenant"

Le problème, selon Valdis Dombrovskis, c'est que le bloc de 27 pays manque d'éléments sur les attentes des responsables américains. "Nous avons une fenêtre pour négocier maintenant", a-t-il déclaré lors d'un événement en marge des réunions organisées par le FMI et la Banque mondiale dans la capitale américaine.

"Nous avons dit très clairement que nous souhaitions une solution négociée [plutôt que de riposter par des droits de douane sur les produits américains], nous avons mis en avant plusieurs propositions concrètes, comme d'acheter plus de gaz naturel liquéfié américain (...) ou de réduire à zéro des deux côtés les droits de douane sur les produits industriels", a poursuivi le commissaire européen.

Interrogé sur les demandes des négociateurs américains, il a affirmé que c'était "exactement le problème, plus de clarté serait souhaitée en la matière". "De notre côté, a-t-il ajouté, nous avons fait des propositions et sommes prêts à négocier (...). Actuellement, on souhaiterait en effet avoir plus de clarté sur les attentes du côté américain."