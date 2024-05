Pologne : neuf personnes interpellées pour sabotage pour le compte de Moscou

Neuf personnes ont été récemment interpellées en Pologne soupçonnées d'actes de sabotage pour le compte des services de renseignement russe, a déclaré lundi le Premier ministre polonais Donald Tusk. "Nous avons actuellement neuf suspects interpellés, mis en état d'accusation, qui ont été directement impliqués au nom des services russes dans des actes de sabotage en Pologne", a déclaré Donald Tusk dans un entretien à la télévision privée TVN24.

Ces personnes sont accusées de "passages à tabac, d'incendies criminels et de tentatives d'incendie"

"Il s'agit aussi bien de citoyens ukrainiens, biélorusses que polonais", a-t-il dit, ajoutant que parfois ces personnes étaient recrutées dans les milieux criminels. Ces personnes sont notamment accusées de "passages à tabac, d'incendies criminels et de tentatives d'incendie", a ajouté le chef du gouvernement. Selon Donald Tusk, les sabotages des services russes concernent actuellement non seulement la Pologne, mais également de Lituanie, la Lettonie, et éventuellement la Suède. Une enquête internationale est en cours, a-t-il précisé.

Parmi les exemples cités, il a évoqué une tentative de mise à feu d'une usine de peintures à Wroclaw, dans l'ouest de la Pologne ou encore que l'incendie d'un centre Ikea en Lituanie. Il a annoncé également une information publique concernant les actions de sabotages en Pologne dans les prochains jours. À la mi-mai, Donald Tusk a annoncé le renforcement des services de renseignements polonais à la suite d'activités de Moscou visant à déstabiliser la situation en Pologne, annonçant une enveloppe de 100 millions de zlotys (23,5 millions d'euros) destinée aux services de contre-espionnage civil et militaire.

Il a alors également indiqué que plusieurs actes de sabotages avaient été déjoués, "grâce à la vigilance de nos services et de nos alliés". Au cours des dernières semaines, Varsovie a annoncé l'interpellation d'un homme soupçonné d'aider le renseignement russe à préparer un éventuel attentat contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que le commanditaire bélarusse de l'attaque contre Leonid Volkov, un proche allié du défunt opposant russe Alexeï Navalny, en mars à Vilnius, et de deux Polonais qui ont chargé de l'attentat.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, Varsovie est un soutien inconditionnel de Kiev et le principal pays de transit de l'armement occidental qui lui est livré.