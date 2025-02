Pologne : le Premier ministre polonais déclare que les migrants qui enfreignent la loi «seront expulsés»

Ce vendredi, Donald Tusk a assuré qu'un plan pour expulser les migrants qui enfreignent les lois de la Pologne allait être élaboré. Les grandes lignes de ce plan devraient être présentées dans les jours à venir. Le Premier ministre polonais a également réaffirmé ses critiques à propos du pacte de l'UE sur les migrations.

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a déclaré ce vendredi que son gouvernement allait élaborer un plan pour expulser les migrants qui enfreignent la loi du pays. Donald Tusk a également réitéré ses critiques à l'égard du pacte de l'Union européenne sur les migrations, lors d'une conférence de presse à Gdansk (nord) aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les grandes lignes du plan présentées dans les jours à venir

"Toute personne accueillie en Pologne, qui profite de notre hospitalité et viole la loi de manière violente, sera expulsée de Pologne", a déclaré Donald Tusk. Il a ajouté que le gouvernement polonais travaillait sur un "projet de réponse immédiate au crime organisé et aux crimes violents commis par des étrangers".

Les grandes lignes de ce plan, élaboré par les ministères de l'Intérieur et de la Justice, vont être présentées dans les jours à venir, a-t-il dit.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Donald Tusk, dont le camp centriste est confronté à la pression des nationalistes avant la présidentielle de mai, a déclaré ces derniers mois qu'il pourrait suspendre partiellement le droit de l'asile, et a soutenu la baisse des aides pour les réfugiés ukrainiens.

Vendredi, il a aussi déclaré que la Pologne n'accepterait aucun "fardeau" lié au mécanisme européen de répartition des migrants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La Pologne a déjà "ouvert ses frontières à deux millions de réfugiés ukrainiens"

L'UE a adopté l'année dernière un pacte sur la migration et l'asile qui doit entrer en vigueur mi-2026 avec un durcissement du "filtrage" aux frontières, mais aussi un mécanisme de solidarité entre les États membres dans la répartition des migrants.

Ce mécanisme pourrait conduire des pays membres à devoir accueillir des milliers de demandeurs d'asile pour soulager les pays de première ligne comme l'Italie et la Grèce, ou à compenser par des financements. "Si quelqu'un en Europe avait l'idée que la Pologne devait prendre encore davantage du fardeau charge, alors peu importe qui c'est, je leur dirai que la Pologne ne s'exécutera pas. C'est tout.", a dit Donald Tusk.

La suite après cette publicité

Il a souligné que la Pologne avait d'ores et déjà "ouvert ses frontières et son cœur à deux millions de réfugiés ukrainiens" à la suite de la guerre d'invasion lancée en 2022 par la Russie, et était par ailleurs confrontée à un afflux de migrants à sa frontière avec la Biélorussie.

Les pays de la région ont accusé la Russie et son allié biélorusse d'instrumentaliser des milliers de migrants de pays tiers ces dernières années en les poussant vers leurs frontières pour déstabiliser d'UE.