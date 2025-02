Immigration : «plus de 4.000 passeurs interpellés» en France en 2024

Le patron de l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim), Xavier Delrieu, indique dans les colonnes du Figaro que "plus de 4.000 passeurs ont été interpellés" en France, au cours de l'année 2024.

"Plus de 600 traversées" en "small-boats" — nom donné à des canots pneumatiques de fortune — vers l'Angleterre ont par ailleurs été répertoriées l'an dernier, "permettant à plus de 36.000 migrants de rejoindre les côtes britanniques", soit une hausse de 24% sur un an, précise le responsable.

"66 filières d'entrée sur le territoire national" et "132 filières d'aide au maintien sur le territoire"

D'après Xavier Delrieu, ces traversées ont donné lieu à un "bilan terrible" sur le "plan humain" avec "78 morts, soit par noyades liées notamment à la qualité artisanale des bateaux, qui se dégonflent en mer, soit par étouffement, lors de mouvements de panique provoqués par des tentatives de monter de force dans des embarcations qui prennent la mer".

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est attendu vendredi dans les locaux de l'Oltim, en Seine-et-Marne, pour annoncer, selon le Figaro, des mesures pour lutter plus efficacement contre les filières d'immigration irrégulière, sur le plan du renseignement et de l'équipement notamment.

Parmi les "plus de 4.000 passeurs" interpellés l'an dernier, 500 l'ont été en outre-mer, précise Xavier Delrieu. Plus globalement, l'Oltim, qui compte 157 enquêteurs spécialisés épaulés par 450 policiers sur tout le territoire, a démantelé l'an dernier "269 filières" criminelles, dont "66 filières d'entrée sur le territoire national" et "132 filières d'aide au maintien sur le territoire", dit-il.

Les filières sont particulièrement actives dans les secteurs du BTP (60% des cas), de l'agriculture et de l'hôtellerie-café-restauration, selon lui. Concernant les traversées vers l'Angleterre, depuis Calais ou Dunkerque, "22 filières de 'small boats'" ont été démantelées, débouchant sur 180 gardes à vue, dont 157 se sont soldées par des déferrements devant un magistrat, indique le chef de l'office.