Polio : l'UE réclame une trêve à Gaza pour vacciner tous les enfants

L'Union européenne a réclamé jeudi une trêve humanitaire "immédiate" pour permettre la vaccination anti-polio de tous les enfants de la bande de Gaza. "Il est inquiétant de voir que la polio a été détectée et un premier cas confirmé", a indiqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, au nom des pays de l'UE. Une épidémie au sein d'une population "déjà affaiblie par plus de dix mois de combats et de déplacements, de malnutrition, du manque de services de santé de base et des conditions sanitaires déplorables (...) doit être évitée", a-t-il souligné.

À Gaza, 2,4 millions de Palestiniens, quasiment tous déplacés et pour moitié des enfants selon l'ONU, s'entassent dans des zones de plus en plus réduites. Depuis des mois, l'ONU et des ONG s'alarment de la situation sanitaire dans le territoire, où les eaux stagnantes, les montagnes de décombres et ordures, la chaleur harassante de l'été et la promiscuité forment un bouillon de culture propice aux épidémies.

2.700 soignants déployés par l'OMS

Pour tenter de prévenir la menace qui plane sous les tentes, dans les décombres ou dans les immeubles encore debout mais souvent sans eau ni électricité, l'OMS entend déployer 2.700 soignants répartis en 708 équipes dans toutes les municipalités de la bande de Gaza.

L'Unicef, elle, doit assurer le maintien de la chaîne du froid pour les doses prévues pour vacciner plus de 640.000 enfants de moins de dix ans, a indiqué son porte-parole, Jonathan Crickx. L'inquiétude est montée d'un cran la semaine dernière après l'annonce par le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne d'un premier cas de polio chez un bébé de dix mois. La polio avait disparu de la bande de Gaza depuis 25 ans, selon l'ONU.