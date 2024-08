Gaza : l'ONU veut des «pauses humanitaires» pour vacciner plus de 640.000 enfants contre la polio

Deux grandes agences de l'ONU, l'OMS et l'Unicef, ont demandé vendredi "des pauses humanitaires de 7 jours" dans les combats à Gaza afin que plus de 640.000 enfants de moins de 10 ans soient vaccinés ces prochaines semaines contre la polio.

"Sans ces pauses humanitaires, la campagne ne pourra pas être menée à bien"

"Deux séries de campagnes de vaccination contre la poliomyélite devraient être lancées à la fin du mois d'août et en septembre 2024 dans l'ensemble de la bande de Gaza afin de prévenir la propagation du variant qui circule actuellement", connu sous le nom de cVDPV2, ont indiqué l'Organisation mondiale de la Santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, dans un communiqué. L'OMS et l'UNICEF "demandent à toutes les parties au conflit de mettre en œuvre des pauses humanitaires dans la bande de Gaza de sept jours afin de permettre la réalisation des deux séries de campagnes de vaccination".

"Sans ces pauses humanitaires, la campagne ne pourra pas être menée à bien", ont-elles averti. Chaque pause doit durer sept jours, a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'OMS, Margaret Harris. Le poliovirus a été détecté en juillet dans des échantillons d'eaux usées collectés fin juin à Khan Younès et Deir el-Balah, rappellent l'OMS et l'Unicef. "Fait inquiétant, trois enfants présentant une suspicion de paralysie flasque aiguë, un symptôme courant de la poliomyélite, ont depuis été signalés dans la bande de Gaza", écrivent-elles. Leurs échantillons de selles ont été envoyés pour analyse au laboratoire national jordanien de la polio.

Les deux agences de l'ONU espèrent que les campagnes de vaccination contre la polio permettront d'atteindre plus de 640.000 enfants de moins de dix ans. Plus de 1,6 million de doses du vaccin nOPV2, qui est utilisé pour arrêter la transmission du cVDPV2, doivent être acheminées dans la bande de Gaza. Les vaccins doivent transiter par l'aéroport Ben Gourion avant d'arriver dans la bande de Gaza à la fin du mois d'août, selon le communiqué. Les vaccins seront ensuite administrés par 708 équipes, y compris dans les hôpitaux et dans les centres de soins de santé de chaque municipalité de la bande de Gaza.