Plus d'un siècle après, une réplique de la statue de la Liberté inaugurée aux États-Unis

La statue de la Liberté voit double outre-Atlantique. Une réplique du célèbre monument exposée à New-York, symbole de l'amitié franco-américaine, vient d’arriver à Washington, à l'ambassade de France. Prêtée par le Conservatoire national des arts et métiers, elle a traversé l’Atlantique il y a quelques semaines. Elle est symboliquement inaugurée ce mercredi, jour de la fête nationale française.

Symbole de "l'importance de la liberté pour nos démocraties"

Du haut de ses 2m83, la réplique de la statue de la Liberté trône fièrement dans les jardins de la résidence de France, à Washington. Elle est seize fois plus petite que l’originale exposée à New York et édifiée par Auguste Bartholdi dans les années 1870. Mais elle véhicule les mêmes valeurs. "Comme sa grande sœur, elle symbolise l'amitié entre les peuples français et américain et l'importance de la liberté pour nos démocraties", assure tout sourire l’ambassadeur Philippe Étienne, en partie à l'initiative de son arrivée.

Un voyage extrêmement contrôlé

Faire voyager cette petite sœur n'a pas été une mince affaire. La statue a été transportée dans une caisse en plexiglas avec précaution. "On a fait un sarcophage spécifique à guillotine pour la statue de façon à la protéger. Elle ne pouvait pas bouger dans sa caisse", détaille Laurent Olmeta, vice-président de la compagnie CGM en charge de son acheminement.

Cette nouvelle statue de la Liberté sera inaugurée lors d'une cérémonie, mercredi soir, par les ministres français et américain des Affaires étrangères. Elle restera au moins dix ans à Washington.