Peu après l'annonce du décès de Tina Turner, les fans sont venus se recueillir sur son étoile à Hollywood

Sa voix hors du commun, puissante, vous a forcément fait vibrer. La chanteuse Tina Turner est morte mercredi soir dans sa résidence de Zurich, en Suisse, à l'âge de 83 ans d'une longue maladie. La tigresse, la reine du rock, tous ces surnoms qui témoignent de son rôle d'icône. Dès l'annonce de sa disparition, les fans se sont recueillis devant sa maison de disques historique à Los Angeles.

"Elle nous a donné le meilleur"

Sur le trottoir, l'étoile de Tina Turner n'est presque plus visible sous les bouquets de fleurs. Ed est venu déposer une grosse marguerite rose et un post-it avec ses mots "I love you". Son bras gauche enveloppe son chihuahua Priscilla, sa main droite, elle, agrippe un 33 tours de Tina Turner. C'était son idole. "Je ne pleure pas, je ressens de la joie car je sais qu'elle nous a donné le meilleur. Elle a laissé de la grande musique", lance-t-il au micro d'Europe 1.

"C'était une femme forte, la preuve que les femmes peuvent tout faire !"

Wendy a tenu elle aussi à venir en pèlerinage sur cette étoile en granit rose qui se trouve juste devant la tour de Capitol Records, la maison de disques de Tina Turner et pas loin de l'étoile de John Lennon. Pour la jeune femme, qui a emmené son fils de quatre ans, l'artiste était surtout une inspiration. "J'adore la musique de Tina Turner et ce qu'elle nous a transmis, c'était une femme forte, la preuve que les femmes peuvent tout faire !", affirme-t-elle.

Mike n'arrête pas de prendre des photos pour garder en mémoire ce moment. Son rêve, c'était de rencontrer Tina Turner. "Repose en paix Tina Turner. Vous savez, un jour on sera là-haut avec elle à faire la fête. Mais ça me fend le cœur", confie-t-il. Les hommages sur les réseaux sociaux se multiplient. "Sa flamme ne s'éteindra jamais", dit l'ancien président des États-Unis Barack Obama, qui salue une femme puissante et authentique.