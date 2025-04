Pékin attribue le gel des livraisons d'avions Boeing aux surtaxes américaines

Le ministère chinois du Commerce a pointé du doigt mardi la responsabilité des droits de douane américains dans le gel par Pékin des livraisons d'avions Boeing à la Chine.

Le ministère chinois du Commerce a pointé du doigt mardi la responsabilité des droits de douane américains dans le gel par Pékin des livraisons d'avions Boeing à la Chine, selon un communiqué officiel. Les surtaxes américaines ont "gravement ébranlé la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, perturbant le marché du transport aérien international", a déclaré un porte-parole du ministère.

"Les compagnies aériennes chinoises concernées ainsi que la société américaine Boeing en ont fortement pâti", a-t-il ajouté. Le président américain Donald Trump a imposé une surtaxe de 145% sur la majorité des produits chinois entrant sur le territoire américain. Pékin a riposté par ses propres surtaxes de 125% sur les produits américains.

Une cinquantaine de Boeing prévus pour la Chine en 2025

Le directeur général de Boeing a confirmé la semaine dernière que la Chine avait refusé de prendre livraison d'avions neufs après la mise en place des droits de douane supplémentaires par le président américain Donald Trump. "Nous avions trois avions en Chine qui étaient prêts à être livrés et, je crois, que deux sont déjà revenus (aux États-Unis) et que nous sommes en train de rapatrier le troisième", a expliqué Kelly Ortberg dans une interview sur la chaîne CNBC.

Le constructeur américain prévoyait de livrer environ 50 avions à la Chine en 2025, a précisé Kelly Ortberg, ajoutant que l'entreprise ne "patienterait pas trop longtemps" avant de proposer ces appareils à d'autres clients.

Le président américain Donald Trump avait dans la foulée vivement critiqué Pékin pour le gel de cette livraison, estimant que "ce n'était qu'un petit exemple de ce que la Chine (faisait) subir aux États-Unis depuis des années". Donald Trump a alors appelé Boeing à "mettre la Chine en défaut", sans préciser ce qu'il entendait par là.

La Chine prône la stabilité

Le blocage des livraisons en Chine pourrait affecter directement la balance commerciale américaine, qui a souffert en 2024 du fait de Boeing. Sa production a en effet fortement ralenti à cause de moult problèmes de qualité de sa production ayant émergé lors d'un incident en vol en janvier 2024 - qui n'a fait que des blessés légers -, et deux usines ont été paralysées par une grève de plus de cinquante jours à l'automne.

"La Chine est prête à continuer de soutenir la coopération commerciale normale entre les entreprises des deux pays", a déclaré mardi le ministère chinois du Commerce.

Pékin "espère que la partie américaine saura entendre les appels des entreprises, afin de leur offrir un environnement stable et prévisible pour leurs activités commerciales et d'investissement", a-t-il ajouté.