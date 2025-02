«Rima Hassan devrait être poursuivie pour apologie du terrorisme», estime Christian Estrosi

Le maire de Nice Christian Estrosi était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, il s'indigne des positions de l'eurodéputée Insoumise Rima Hassan. "Elle devrait être poursuivie pour apologie du terrorisme", juge-t-il.



L'Assemblée nationale a tenu à rendre hommage à la famille Bibas, dont les deux enfants Kifr et Ariel ainsi que leur mère Shiri, ont été tués lors de leur captivité dans la bande de Gaza. En soutien, le palais Bourbon a été illuminé en orange, une couleur rendant hommage aux trois victimes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais sur X, l'eurodéputée Rima Hassan s'est offusquée de cet hommage, regrettant que les députés n'aient pas fait également un recueillement pour "les 18.000 enfants palestiniens tués par Israël", concluant son message par un "Hypocrites que vous êtes".

En un an de génocide n’avez-vous pas trouvé une seule petite soirée d’hommage aux 18 000 enfants palestiniens assassinés par Israël ? Hypocrites que vous êtes. https://t.co/uazl0lIDgN — Rima Hassan (@RimaHas) February 26, 2025

"Je voudrais que l'État français prenne des dispositions"

Des propos qui font réagir Christian Estrosi, qui estime désormais que la députée européenne "devrait être poursuivie pour apologie du terrorisme". "Des victimes civiles d'une guerre, c'est toujours affreux. Mais comparer un génocide perpétré par un mouvement terroriste islamiste à l'égard de ces familles israéliennes, à un acte antisémite, à un acte de guerre", ce n'est pas possible, estime le maire de Nice face à Sonia Mabrouk.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Avant d'ajouter : "Il y a un moment où Israël est obligé de se protéger et de se défendre. Voilà longtemps que je dis que Rima Hassan n'est plus digne d'exercer un mandat public et devrait même être poursuivie pour apologie du terrorisme. C'est à la justice de décider. Mais il y a un moment, je voudrais que l'État français prenne des dispositions à l'égard de ceux qui portent un mandat public et qui aujourd'hui se montrent très engagés dans l'apologie du terrorisme", confie le vice-président du parti Horizons.

Christian Estrosi demande désormais le retrait du mandat de Rima Hassan "et de tous ceux qui font cette apologique du terrorisme, clairement, ouvertement et le revendiquent", conclut-il.