Israël annonce avoir ramené les corps de trois otages retenus à Gaza

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir ramené les corps de trois otages qui étaient retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui a fait plus de 1.000 morts.

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir ramené les corps de trois otages qui étaient retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël en octobre 2023. "Le Shin Bet (renseignement intérieur israélien, NDLR) et Tsahal (armée israélienne, NDLR) ont rapatrié de Gaza les corps des otages Ofra Keidar, Yonatan Samerano et le sergent-chef Shai Levinson", a déclaré l'armée en expliquant que l'opération avait eu lieu la veille, samedi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Elle a précisé que ces trois personnes étaient déjà considérées comme mortes. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont au moins 27 sont mortes, selon les autorités israéliennes.

"L'accomplissement d'un devoir national"

"La campagne pour le retour des otages se poursuit sans relâche, parallèlement à celle menée contre l'Iran", a commenté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a adressé ses condoléances aux familles des trois personnes décédées. Le Forum des familles, une des principales organisations de proches d'otages, a salué "l'accomplissement d'un devoir national" tout en appelant à la conclusion "d'un accord" pour que tous les otages soient libérés -- ce qui constituerait une "véritable victoire israélienne" d'après le Forum.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les trois personnes dont les dépouilles ont été rapatriées ont été tuées le 7 octobre 2023 selon le communiqué de l'armée. Yonatan Samerano, jeune DJ de 21 ans, participait au festival Tribe of Nova lorsque les commandos du Hamas ont attaqué le rassemblement. Le jeune homme réussira à fuir, avant d'être abattu un peu plus loin, au kibboutz Beeri.

Vers un avencement des négociations

Ofra Keidar a été tuée à plus de 70 ans. Le jour de l'attaque, comme chaque samedi, elle était sortie de chez elle, au kibboutz Beeri, vers 05h00 pour une promenade matinale. En chemin, elle a croisé des combattants du Hamas qui l'ont capturée, tuée, puis emmenée dans la bande de Gaza.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mme Keidar a travaillé pendant près de 30 ans à la ferme laitière du kibboutz. Son mari, Sami Keidar, a été également tué dans l'attaque du 7 octobre. Shai Levinson, 19 ans, a été tué en opération quand son char a été visé par des tirs en même temps que deux autres soldats. Son corps avait alors été emmené à Gaza.

M. Netanyahu a déclaré le 15 juin avoir identifié "une ouverture" à propos des otages retenus dans la bande de Gaza et avoir donné l'ordre vendredi de faire avancer les négociations en vue de leur libération. Mais rien n'avait filtré depuis. Plus de 620 jours après l'attaque du Hamas, des Israéliens continuent à se mobiliser régulièrement pour exiger du gouvernement qu'il obtienne la libération des otages, et M. Netanyahu est critiqué par certains pour son manque de résultat sur ce front.