Pascal Praud et vous - Arno Klarsfled ne se dit «pas favorable à ce qu'Israël élimine le chef de l'État iranien»

Depuis quatre jours maintenant, Israël et l'Iran s'échangent des tirs de missiles. Des frappes qui ont déjà fait des morts et des blessés dans les deux camps. Invité de "Pascal Praud et vous", Arno Klarsfeld se dit opposer à ce "qu'Israël élimine le chef de l'État iranien".