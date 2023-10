Après l'offensive déclenchée par le Hamas ce week-end en Israël, le bilan de la guerre a dépassé les 1.600 morts ce mardi, au quatrième jour du conflit. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le philosophe Raphaël Enthoven a porté son regard sur ce qu'il se passe entre Israël et Gaza, en estimant que "rien n'est plus monstrueux que de vouloir expliquer la barbarie" du conflit, "et de se donner l'air de mieux la comprendre en le faisant".