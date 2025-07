L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à cinq ans de prison ferme ce mardi par la cour d'appel d'Alger, notamment pour "atteinte à l'unité nationale". Invité à réagir dans l’émission "Pascal Praud et vous", Georges Fenech, magistrat, dénonce un simulacre de procès.



Boualem Sansal a-t-il été jugé dans les règles ? Emprisonné en Algérie depuis plus de sept mois et au cœur d'une grave brouille diplomatique entre Paris et Alger, l'écrivain franco-algérien a été condamné à cinq ans de prison en appel. L’audience s’est tenue à l’initiative conjointe de Boualem Sansal lui-même et du parquet, ce dernier ayant initialement réclamé une peine plus lourde, allant jusqu’à dix ans de réclusion. Présent ce mardi dans l’émission Pascal Praud et vous, le magistrat Georges Fenech dénonce un "simulacre de procès".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On a assisté à un simulacre de procès, pour un crime imaginaire", s’insurge-t-il. L’ancien député rappelle que l’écrivain a été condamné pour avoir dit "que lorsqu’il y a eu la décolonisation, l’Algérie a hérité d’un certain nombre de territoires qui étaient en fait marocains".

"Pour avoir dit ça, c’est un crime en Algérie. De plus, on lui refuse son avocat parce qu’il est de confession juive. Donc on a un simulacre de procès", insiste le magistrat. Selon lui, "il faut s’élever et condamner cette décision".