Vers une prochaine démission du pape François ? "Il y a quelques signaux", estime le journaliste Antoine-Marie Izoard

INTERVIEW

C'est assurément l'image du jour : le pape François saisi brutalement par le bras par une fidèle devant la Basilique Saint Pierre mardi soir, à l'occasion du réveillon du Nouvel an. Le souverain pontife a vivement réagi en tapant deux fois sur le bras de la fidèle pour se dégager, ce qui a immédiatement provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, l'obligeant à présenter des excuses pour avoir "perdu patience". "C'est du déjà vu", réagit sur Europe 1 Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille chrétienne et correspondant à Rome pendant plus de vingt ans. "En février 2016 lors d'un voyage, le pape avait été déstabilisé par une foule de fidèle et s'était énervé en leur disant : 'ne soyez pas égoïstes' ".

"Le pape aussi peut avoir un coup de sang"

Le journaliste spécialiste tempère donc un peu l'affaire, après tout "le pape aussi peut avoir un coup de sang, il a 83 ans et peut-être fatigué."

The Pope HITTING someone pretty much sums up 2019 pic.twitter.com/agNplscJMy — Danny Ocean (@The_UnSilent_) January 1, 2020

Anecdotiques ou pas, ces gestes trahissent aussi des traits de la personnalité du pape, pour Antoine-Marie Izoard : "c'est la preuve que c'est un homme comme les autres et puis qu'il sait se mettre en colère, parfois plus en privé, c'est quelqu'un d'assez ferme."

Une démission en vue ?

On pourrait, aussi, y voir un signe avant-coureur d'un événement autrement plus important. La rumeur de l'éventualité d'une démission du pape se diffuse peu à peu. Faut-il y croire ? Pas à cause de son geste agacé, mais plutôt pour passer le témoin. "Il y a effectivement quelques signaux qui laissent possible la démission du pape", analyse le journaliste, "il ne nous a jamais caché qu'il pourrait démissionner, en suivant l'exemple de Benoît XVI, qui avait brisé un tabou historique vieux de plusieurs siècles".

À 83 ans et après la "mise en ordre d'un certain nombre de choses", il ne serait pas surprenant de le voir le souverain pontife quitter ses fonctions. Trois papes seraient alors en vie en même-temps : Benoît XIV, François et son successeur.