«Original Sin» : le livre choc qui raconte le déclin de l'ancien président américain Joe Biden

C'est un livre qui fait scandale aux États-Unis. Écrit par deux journalistes, un de CNN et l'autre du média d'investigation Axios, "Original Sin" (Le péché originel en français), revient sur le déclin cognitif progressif du président Joe Biden et comment son entourage a tenté de le cacher au public.

Original Sin : President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again, que l'on peut traduire par "Le péché originel : le déclin du président Biden, sa dissimulation et son choix désastreux de se représenter", est le titre complet du livre qui fait l'effet d'une bombe dans la sphère politique américaine.

Écrit par le journaliste de CNN Jake Tapper et Alex Thompson d'Axios, ce livre raconte comment l'entourage du 46e président des États-Unis, qui a révélé être atteint d'une forme "agressive" d'un cancer de la prostate le 18 mai, a fait pour dissimuler à ses proches collaborateurs, au Parti démocrate, aux médias et surtout aux électeurs le déclin, tant physique que cognitif, du locataire de la Maison Blanche.

Les premiers signes de déclin seraient apparus lors de l'élection présidentielle de 2020

Les deux auteurs ont interrogé plus de 200 personnes, principalement des personnalités démocrates, mais dont un nombre très réduit ont accepté d'être cité. Des personnes qui au fil des pages assurent que le président était capable de prendre des décisions pour le pays, mais qui en même temps décrivent un homme affaibli, fatigué, ne se souvenant plus des noms et prénoms d'importantes personnalités.

Comme celui de son conseiller à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, de sa directrice de la communication de la Maison Blanche, Kate Bedingfield ou encore de George Clooney. Les auteurs racontent que le président ne se souvenait plus de l'acteur, raison pour laquelle ce dernier avait appelé à son retrait de l'élection de 2024 dans le New York Times.

Les premiers signes de déclin seraient apparus lors de l'élection présidentielle de 2020. C'est pour cela qu'un cercle restreint de proches du président, surnommé le "Politburo", composé de sa femme, de son fils et de collaborateurs, ont tout fait pour maintenir l'illusion d'un Joe Biden en forme et en pleine possession de ses moyens durant ses quatre années au pouvoir, tout en cachant au président des informations pour le protéger.

Une candidature désastreuse

Rapidement, en public, le président montre des signes de faiblesse : des chutes à répétition, des discours décousus et réduits, un air désorienté. Pourtant, les démocrates font front pour le président et continuent de le soutenir. Mais en privé, beaucoup révèlent être choqué de l'état de Joe Biden, notamment dès le début de l'année 2024.

Joe Biden décide finalement de briguer un second mandat. Une décision qui se révèlera catastrophique pour le camp démocrate. Le débat avec Donald Trump en juin 2024 a été l'illustration que le président n'était plus en capacité. Les deux journalistes écrivent que les équipes Biden ont tenté de surmonter cet épisode comme si de rien n'était, persuadées qu'il était le seul à pouvoir battre Donald Trump.

Mais en coulisses, plusieurs élus démocrates poussaient le président à se retirer, dont Barack Obama. C'est en juillet 2024 que Joe Biden retire sa candidature, Kamala Harris prend sa succession du côté des démocrates, mais il est trop tard. Ce livre est publié six mois après la victoire de Donald Trump. Une défaite de laquelle les démocrates ne se sont toujours pas relevés et dont certains blâment encore l'ancien président.

Depuis son départ de la Maison Blanche, Joe Biden a multiplié les déclarations pour affirmer qu'il va bien, notamment dans The View sur la chaîne ABC, le 8 mai dernier. L'ancien chef de l'État, accompagné de son épouse Jill, en a profité pour critiquer les 100 premiers jours de son rival républicain. Concernant "Le péché originel", les Biden n'ont pas réagi, mais un de ses portes-parole a critiqué sur CNN ce livre, affirmant que Joe Biden a "été un président très efficace".