Optimisation fiscale agressive : six pays de l'UE sont dans le viseur de Bruxelles

Chypre, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas ont été épinglés mercredi par la Commission européenne pour leurs systèmes fiscaux susceptibles d'"être utilisées par les entreprises qui s'engagent dans une planification fiscale agressive".

Plusieurs impacts négatifs à l'optimisation

Dans ses recommandations économiques aux États membres, présentées à Bruxelles, l'exécutif européen recommande à ces pays de "poursuivre leurs efforts" contre ces pratiques, jugées "dommageables pour nos économies et nos sociétés" par le commissaire européen à la Fiscalité Pierre Moscovici. "Il y a plus de progrès dans certains pays, notamment les Pays-Bas et l'Irlande. Partout nous souhaitons l'encourager", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Pour la Commission européenne, l'optimisation fiscale agressive "réduit les recettes nationales, perturbe la concurrence loyale et a un impact négatif sur la croissance". Les pays concernés appartiennent tous à la zone euro, à l'exception de la Hongrie.

Multiplication des initiatives de l'UE

Les accords fiscaux que certains d'entre eux ont passés avec des multinationales ont déjà fait l'objet d'enquêtes de la part de la Commission, qui les a dans certains cas condamnés à récupérer les "avantages fiscaux indus" qu'ils avaient octroyés. C'est le cas par exemple de l'Irlande, à qui Bruxelles a demandé en août 2016 de récupérer 13 milliards d'euros auprès d'Apple. Le Luxembourg ou les Pays-Bas ont également été récemment condamnés ou ont fait l'objet d'enquêtes.

L'UE multiplie depuis plusieurs mois les initiatives pour mettre fin aux pratiques fiscales agressives des multinationales, notamment les géants du numérique. Elle met régulièrement à jour une liste noire des paradis fiscaux, critiquée par les ONG car elle ne comporte aucun pays européen.