«Notre super héros de 17 ans» : ce jeune français qui a désarmé l'agresseur de Dublin

Un jeune héros français de 17 ans à Dublin. Dans la capitale irlandaise, l'indignation est grande après l'attaque au couteau orchestrée par un homme près d'une école jeudi après-midi. Cinq personnes, dont une enseignante et trois enfants, ont été blessées par l'homme âgé d'une cinquantaine d'années. Cet acte a provoqué la colère des Irlandais. Après l'annonce de cette attaque, de violents heurts ont éclatés dans Dublin où des voitures de police ainsi que des bus ont été incendiés. En revanche, un jeune homme s'est distingué ce jeudi par son courage : Alan, un français âgé seulement de 17 ans.

"Sans cet acte de bravoure, qui sait ce qui aurait pu se passer ?"

Et c'est Spitalfields, le pub-restaurant où il travaille, qui l'affirme dans une publication Instagram de ce vendredi : "Voici notre propre super héros de 17 ans". Selon le restaurateur, le jeune français, en stage dans son établissement, "a désarmé l'agresseur des écoliers" sur le chemin du travail. "Il a remarqué ce qui se passait en passant et s'est jeté sur l'agresseur pour l'arrêter et a réussi à lui arracher le couteau. Il s'en est sorti indemne, à l'exception de quelques coupures à la main et au visage", précise le restaurant dans sa publication.

Présente sur place, une témoin a raconté la scène auprès du média irlandais RTE. Selon elle, alors qu'elle se précipitait pour aider, un "jeune homme" a "désarmé" l'assaillant. Puis, "un autre homme a ensuite pris le couteau et l'a mis de côté pour que la police le trouve". Le président Emmanuel Macron a appelé Alan pour le féliciter et le remercier pour cet acte de bravoure qui a permis de sauver des vies et qui "nous rend tous fiers", a appris Europe 1 auprès de l'Elysée.

Mais qui est ce héros ? Lycéen au sein de l'académie de Reims, Alan est un élève de terminale au lycée hôtelier de Bazeilles, dans les Ardennes. Ce jeune homme serait arrivé à Dublin en octobre dernier pour débuter son stage dans le restaurant Spitalfields, primé au guide Michelin. Selon France Bleu et France 3, l'adolescent de 17 ans devait rentrer dans l'Hexagone fin novembre. Un stage dont se souviendra longtemps l'intéressé ainsi que l'établissement qui se demande : "Sans cet acte de bravoure, qui sait ce qui aurait pu se passer ?"