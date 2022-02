«Nos sacs sont prêts» : partir ou rester, le dilemme des expatriés français en Ukraine

TÉMOIGNAGE

Alors que des chars russes feraient route vers Donetsk, ville ukrainienne du Donbass et que la ligne de front pourrait s'embraser dans les prochains jours, les expatriés français présents en Ukraine se posent de plus en plus de questions. Partir ou rester ? C'est ce que se demande Johann, expatrié de 36 ans installé depuis trois ans en Ukraine et depuis un an à Kiev. Avec sa compagne Svetlana, ils ont pris leurs dispositions en cas de départ précipité et ont confié leur dilemme à Europe 1.

"J'ai fait le plein du camion"

"On ne s'inquiétait pas vraiment. Je ne suis pas trop du genre à regarder les informations mais depuis quelques jours je regarde toutes les heures. Sur les réseaux sociaux on a aussi pu voir des vidéos de tanks qui défilent et entrent en Ukraine. Et je ne pense pas que ce soit de la rigolade", s'inquiète-t-il.

Johann et sa compagne ont donc tout préparé, au cas où. "J'ai fait le plein du camion, on a pris un peu de nourriture... On vit au jour le jour mais on a quand même nos sacs de prêts. En cas de mauvaise nouvelle, je prends Svetlana avec moi et on s'en va", assure-t-il. "On ne va pas prendre de risques inutiles, on n'est pas des guerriers, on n'est pas des soldats. Ca ne sert à rien de jouer les warriors on dit."