«Les chars russes sont en Ukraine» : un Français témoigne de la situation sur place

TÉMOIGNAGE

Lundi soir, après huit ans de guerre, Vladimir Poutine, le parrain des séparatistes pro-russes, a annoncé dans une allocution télévisée de plus d'une heure son intention de déployer des troupes dans l'est du pays, au Donbass, pour "maintenir la paix". Il a également reconnu l'indépendance des deux républiques autoproclamées de la région, Donetsk et Lougansk.

"Ça ne va pas rester calme"

Une annonce aux conséquences diplomatiques importantes, et sur place, on observe déjà du mouvement. Jacky Le Bas, un Français habitant en Ukraine, dans une zone tenue par les forces gouvernementales ukrainiennes témoigne pour Europe Midi et explique où en est la situation à l'heure actuelle. "J'ai vu partir beaucoup de convois militaires des casernes ukrainiennes d'ici et des stocks d'armes. Il y a aussi des trains chargés de chars d'assaut... Beaucoup de choses ont changé et bougé dans les dernières semaines", assure-t-il.

Après l'annonce de Vladimir Poutine lundi soir, il a également raconté avoir reçu des photos de certains de ses amis habitant dans d'autres zones. "Les chars russes arrivent à Donetsk, qui est une ville de l'Est qui a vraiment de gros problèmes. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de bombardements jusqu'à présent, il n'empêche que les chars russes sont en Ukraine, donc ça ne va pas rester calme."