Moscou refuse d'envoyer à l'Ukraine son «mémorandum», nécessaire à la tenue d'une réunion selon Volodymyr Zelensky

Ce vendredi, le président ukrainien a accusé Moscou de refuser de communiquer à Kiev ses conditions pour un accord de paix durable entre les deux pays. Volodymyr Zelensky n'a toujours pas confirmé la participation de son pays aux pourparlers proposés qui doivent se tenir à Istanbul, lundi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est gardé vendredi de confirmer la participation de son pays à des pourparlers avec la Russie lundi à Istanbul, accusant Moscou de les saborder en refusant de transmettre à l'avance son "mémorandum" détaillant ses conditions pour un accord de paix.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les efforts diplomatiques pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine, lancée en 2022, s'intensifient depuis quelques semaines, mais buttent sur la défiance entre Moscou et Kiev, qui se rejettent la responsabilité du manque de progrès concrets.

"La Russie fait tout ce qu'elle peut pour qu'une prochaine réunion potentielle n'apporte aucun résultat"

"Depuis plus d'une semaine, les Russes sont incapables de présenter ce prétendu 'mémorandum'", a dénoncé vendredi Volodymyr Zelensky, en référence à un document que Moscou a promis de fournir pour ce deuxième cycle de négociations directes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La Russie fait tout ce qu'elle peut pour qu'une prochaine réunion potentielle n'apporte aucun résultat", a-t-il accusé, tout en évitant de confirmer la participation de l'Ukraine à ces nouveaux pourparlers. Dmitri Peskov, questionné à ce sujet plus tôt vendredi, a de nouveau refusé de transmettre à l'avance ce document et dit que le texte serait discuté "lors du deuxième cycle de négociations".

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, en visite à Kiev, avait proposé plus tôt que la Turquie accueille "une rencontre entre M. Trump, M. Poutine et M. Zelensky, sous la direction" du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Volodymyr Zelensky avait déjà proposé de rencontrer son homologue russe en mai, puis d'organiser un format tripartite incluant le président américain, mais le Kremlin n'avait pas donné suite, et seul un rendez-vous peu fructueux entre délégations avait eu lieu le 16 mai à Istanbul.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Après que Donald Trump avait signifié cette semaine que son homologue russe "jouait avec le feu", Moscou avait proposé à Kiev de se retrouver pour de nouveaux pourparlers directs lundi dans la mégapole turque.

Moscou veut "des résultats"

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, interrogé vendredi par l'AFP sur la possibilité d'un sommet Poutine-Zelensky-Trump-Erdogan, a affirmé que Vladimir Poutine était "favorable, sur le principe, aux contacts au plus haut niveau". Mais il faut d'abord "des résultats" dans les négociations entre Kiev et Moscou, a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

Dmitri Peskov a aussi affirmé que le Kremlin enverrait à Istanbul une délégation qui sera "prête" pour de nouveaux pourparlers lundi avec l'Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga, aux côtés de son homologue turc, s'est lui contenté de dire que l'Ukraine était "intéressée" à la poursuite des rencontres.

Plus tôt, Hakan Fidan avait assuré que "les deux parties souhaitent un cessez-le-feu", selon l'agence de presse étatique Anadolu.