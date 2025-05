Guerre en Ukraine : qu’est-ce qu'un «mémorandum» , que la Russie pourrait proposer à Kiev ?

Avant une possible rencontre du 2 juin à Istanbul entre l'Ukraine et la Russie, le gouvernement de Vladimir Poutine souhaite proposer un mémorandum pour poser les bases d'un accord de paix durable. Mais derrière ce mot utilisé en diplomatie se cache un document sans réelle portée.

Alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis plus de trois ans, les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de parvenir à un accord de paix. Le 16 mai dernier, la première phase de négociations en Turquie s'était conclue sur un échange de prisonniers inédit entre les deux pays.

Le mercredi 28 mai, la Russie transmettait à Kiev sa volonté d'enclencher une nouvelle rencontre à la date du lundi 2 juin, afin de proposer un mémorandum censé exposer les conditions russes pour un accord de paix durable. Mais derrière ce mot de "mémorandum" qui peut laisser imaginer une forte portée diplomatique, se cache en réalité un document sans réelle valeur.

Dans sa définition la plus simple, le mémorandum est une note diplomatique adressée par un gouvernement à un autre pour exposer l'état d'une question et justifier certaines mesures. Ce type de document peut donc servir de base pour un accord à venir, mais ne fait pas guise de traité et n'a aucune portée juridique.

Le mémorandum en 1994

Pour illustrer la mince valeur de ce genre d'accord, on peut remonter à l'année 1994. En ce temps-là, les présidents américain Bill Clinton, russe Boris Eltsine, et ukrainien Leonid Kravtchouk signent, entourés d'autres puissances (Biélorussie et le Kazakhstan), "le mémorandum de Budapest".

Le texte accorde alors des garanties d'intégrités territoriales et de sécurité à chacune des trois anciennes républiques sociales soviétiques en échange de leur ratification du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vingt ans plus tard, lors du début de la guerre en Crimée, l'Ukraine se réfère à ce traité pour rappeler à la Russie l'interdiction de violer les frontières ukrainiennes. Le gouvernement de Vladimir Poutine ne donnera pas suite.

Moscou refuse d'envoyer son "mémorandum", affirme Volodymyr Zelensky

Alors que l'Ukraine réclamait, depuis l'annonce de ce mémorandum, d'avoir un document détaillant les conditions russes, Volodymyr Zelensky a accusé ce vendredi le Kremlin de refuser de communiquer les détails des conditions pour un accord sur la paix. Sur X, le président ukrainien s'est exprimé sur la situation.

"Depuis plus d'une semaine, les Russes sont incapables de présenter ce soi-disant mémorandum. Malheureusement, la Russie fait tout ce qu'elle peut pour qu'une prochaine réunion potentielle n'apporte aucun résultat", a-t-il insisté, alors que Moscou prévoit d'envoyer sa délégation pour de nouvelles négociations lundi.