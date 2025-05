Moscou a pu aider à construire le nouveau destroyer nord-coréen, selon Séoul

La Russie aurait aidé la Corée du Nord à construire un navire de guerre, a laissé entendre ce jeudi l'armée sud-coréenne. Ce bâtiment serait capable, selon les analystes, d'être équipé de missiles nucléaires tactiques à courte portée.

L'armée sud-coréenne a émis jeudi l'hypothèse que la Russie avait aidé à la construction du nouveau navire de guerre dévoilé fin avril par la Corée du Nord, capable selon des analystes d'être équipé de l'arme nucléaire. Le numéro un nord-coréen Kim Jong Un a supervisé cette semaine des tirs d'essai du Choe Hyon, ce destroyer polyvalent de 5.000 tonnes, et appelé à "accélérer l'armement nucléaire de la marine" nationale, selon l'agence officielle KCNA.

Un navire qui peut être équipé de l'arme nucléaire

Des experts affirment que le navire pourrait être équipé de missiles nucléaires tactiques à courte portée. "En voyant les armes et l'équipement révélés, nous pensons qu'il est possible que (la Corée du Nord) ait reçu des technologies, des fonds ou une aide de la part de la Russie", a estimé face à la presse le porte-parole de l'état-major interarmées sud-coréen Lee Sung-jun. Une "analyse plus détaillée" est en cours, a-t-il annoncé.

La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire depuis le début de l'offensive russe en Ukraine lancée en 2022. Tous deux lourdement sanctionnés par les Occidentaux, les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle et, après des mois de silence, Moscou a reconnu la participation de soldats nord-coréens aux combats contre les forces ukrainiennes dans la région russe de Koursk.

Par ailleurs, le nouveau destroyer nord-coréen aura probablement besoin de davantage de temps pour entrer en service par rapport à la date annoncée par Pyongyang, à savoir début 2026, a avancé Séoul. "Plusieurs années sont nécessaires à la construction (des navires de guerre) et même après leur achèvement il faut davantage de temps pour qu'ils deviennent opérationnels", a déclaré M. Lee.