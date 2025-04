La Syrie annonce l'établissement de relations diplomatiques avec la Corée du Sud

La Syrie et la Corée du Sud ont signé un accord historique pour établir des relations diplomatiques, marquant un tournant après des années d'isolement. L'accord inclut l'ouverture d'ambassades et le renforcement des liens économiques, technologiques et éducatifs, soulignant la volonté de Damas de se rapprocher des puissances occidentales.

La Syrie a annoncé la signature d'un accord jeudi pour établir pour la première fois des relations diplomatiques avec la Corée du Sud, avec l'ouverture prévue d'ambassades qui contribue à ramener Damas dans le giron occidental. Une délégation de haut niveau de la République de Corée du Sud emmenée par le ministre des Affaires étrangères coréen Cho Tae-yul a été reçue par le ministre des Affaires étrangères syrien Assaad al-Chaibani à Damas, selon un communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi PORTRAIT - Qui est Hind Kabawat, seule femme et seule chrétienne du nouveau gouvernement syrien

Et les deux ministres "ont signé un accord de coopération diplomatique visant à établir et renforcer des relations d’amitié et de coopération entre les deux nations", a précisé le ministère syrien. Il a "également été convenu d'ouvrir des ambassades et d'échanger des missions diplomatiques entre les deux pays", selon la même source. La présence de Cho Tae-yul est "une initiative considérée comme la première du genre dans l'histoire des relations entre les deux pays", a souligné le ministère syrien.

La Syrie de l'ancien président Bachar al-Assad entretenait de bonnes relations avec la Corée du Nord

Le chef de la diplomatie sud-coréenne a également été reçu par le nouveau président syrien Ahmad al-Chareh, selon la présidence syrienne. La Syrie de l'ancien président Bachar al-Assad entretenait de bonnes relations avec la Corée du Nord, l'ennemi historique de son voisin du sud, proche des Occidentaux. "Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques intensifs (..) pour restaurer le rôle de premier plan de la République arabe syrienne dans la région et dans le monde, rôle perdu en raison des politiques du régime précédent", conclut le communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La Syrie a été isolée par les Occidentaux sur la scène diplomatique durant la fin des années de règne Assad, un isolement qui s'est accentué après la répression brutale de manifestations prodémocratie par l'ex-président Bachar al-Assad et le déclenchement de la guerre civile en 2011. Le renversement d'Assad qui a fui à Moscou le 8 décembre dernier, a sorti la Syrie d'un relatif isolement. Assaad al-Chaibani a salué sur X un accord qui "ouvre de nouveaux horizons de coopération dans les domaines de l’économie, de la technologie et de l’éducation". "Dans la nouvelle Syrie, nous soulignons l’importance des partenariats fondés sur le respect mutuel et les intérêts communs", a-t-il ajouté.