Mort du pape François : les hôtels romains pris d'assaut par les touristes et pèlerins

À Rome, les visiteurs affluent afin d'assister aux funérailles du pape François ce samedi. Les hôtels de la capitale romaine sont pris d'assaut.



À Rome, les hôtels affichent déjà presque tous complets. Les chambres se louent à prix d'or et dans les hôtels de la capitale comme dans les Airbnb, la course au logement bat son plein depuis l'annonce du décès du pape François.

Dans cet établissement situé à un kilomètre du Vatican, cette réceptionniste ne compte plus les coups de téléphone : "Tout est complet. Des gens nous appellent tout le temps pour tenter de réserver depuis le monde entier. Nous avons des appels d'Américains tous les jours", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Et même loin du Vatican, à plus d'une heure de marche de la place Saint-Pierre, le résultat est le même dans cet autre hôtel : "Nous sommes complets pour les deux prochaines semaines. C'est la première fois que je vis la mort d'un pape. C'est impressionnant. Car dans les rues romaines, fidèles et pèlerins sont de plus en plus nombreux à affluer pour rendre hommage au Saint Père", ajoute un gérant d'hôtel.

"Une effervescence autour du Vatican"

Francis et son épouse, pourtant coutumiers des voyages à Rome, n'ont jamais connu un tel engouement. "Il y a une effervescence autour du Vatican. Tout le monde fait la queue, on cherche une entrée, on ne peut pas y aller, la police est partout. Il y a beaucoup de monde et puis il faut attendre. Il y a des queues autour des remparts, des queues de plusieurs heures", détaille Francis.

Une foule qui devrait encore croître dans les prochains jours à l'approche des funérailles du pape François ce samedi.