Depuis la mort du pape François lundi, les fidèles affluent à Rome, dans la ville éternelle. Résultat, avant les funérailles prévues ce samedi, les prix des billets et des logements a explosé. Une bonne nouvelle pour les compagnies aériennes et pour les hôteliers sur place.

Les touristes et les fidèles se bousculent dans les rues de la ville éternelle. Ce week-end, trouver de quoi se loger à Rome s'annonce quasi impossible, alors que les obsèques du pape François se tiennent ce samedi au Vatican. Au moins 200.000 touristes ont posé leur bagage à Rome le temps de ce dernier hommage.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un temps de recueillement qui fait les affaires des compagnies aériennes et des hôteliers locaux. Ainsi, sur le comparateur de voyage Kayak, les recherches de vol depuis la France vers Rome ont augmenté de 46% depuis lundi par rapport à la semaine précédente.

Explosion de la demande...

Chez le concurrent Liligo, c'était même +145% sur les deux jours qui ont suivi le décès du pape. Certains fidèles ont préféré le train, d'autant que la ligne directe Paris-Milan vient de rouvrir, et là aussi les réservations s'envolent.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Depuis l'annonce du décès du pape, on a pu constater un nombre de recherches pour la destination de Rome qui a extrêmement augmenté et surtout, ça s'est converti en augmentation de réservations puisqu'on a pu voir un bond de 30% de réservations pour la période du 25 au 26 avril", explique au micro d'Europe 1 Christopher Michau, directeur général France de Trainline, plateforme de vente de billets de train en ligne.

... et des tarifs qui s'envolent

Les hôtels et les hébergements font aussi le plein. Et quand la demande explose, les prix s'envolent. Comptez un peu plus de 1.000 euros pour un aller-retour Paris-Rome à bord d'Air France, et près de 400 euros pour un billet sur une compagnie low cost comme easyJet ou Ryanair.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et sur place, dans certains appartements qui jouxtent la basilique Saint-Pierre, la nuitée peut atteindre 2.500 euros.