Messe, cortège, inhumation... Comment va se dérouler cette journée d'obsèques du pape François ?

La messe des funérailles du 266e pape de l'Église catholique, François, débute à 10 heures sur le parvis de la place Saint-Pierre. Présidée par le cardinal Re, elle se terminera par un cortège à pas d'hommes, pour suivre le cercueil, qui partira du Vatican jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure, pour l'inhumation. Mais comment va se dérouler cette journée ?

Ce samedi matin, le monde sera au Vatican. 130 délégations de chefs d'État et de monarques étrangers seront présents pour les obsèques du pape François. Ils doivent prendre place uniquement sur les chaises à gauche, face à la basilique Saint-Pierre. Tandis que plus de 200 cardinaux, plusieurs centaines d'évêques et de prêtres s'installeront sur la droite.

"Ce sont des obsèques qui peuvent ressembler à toutes les obsèques que nous connaissons"

Puis la messe débutera aux alentours de 10 heures. Patrick Valdrini est chanoine français de la basilique du Latran, qui appartient au Vatican : "Il n'y a rien qui soit vraiment très particulier. Il y a des prières spéciales à la fin, en particulier parce qu'il est pape. Mais ce sont des obsèques qui peuvent ressembler à toutes les obsèques que nous connaissons", confie-t-il au micro d'Europe 1.

À la fin de la messe, accompagné des chants du chœur de la Chapelle Sixtine, le cercueil quittera la place pour traverser Rome et ses monuments. Comme l'autel de patrie, le Colisée et enfin la basilique Sainte-Marie-Majeure où le pape François a choisi de reposer.

La dépouille du pape y sera accueillie vers midi par un groupe de sans domicile fixe, migrants, détenus et transsexuels. Des personnes marginalisées par la société. L'inhumation enfin se fera en privé, en présence de cardinaux. La tombe est déjà prête : une simple plaque de marbre blanc, près d'une icône de la Vierge, que le pape François vénérait.