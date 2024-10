Mort de Sinouar : les Israéliens applaudissent la mort du chef du Hamas mais s’inquiètent pour ses otages

C'était l'un des architectes des attaques du 07 octobre 2023 en Israël. Yahya Sinouar, le chef du Hamas, a été éliminé mercredi par l'armée israélienne au cours d'une opération dans la bande de Gaza. L’élimination de l’ennemi numéro 1 d’Israël a entrainé de vives réactions dans le pays.

"Je me suis réveillé quand ma femme m’a dit que Sinouar a été tué"

Avant même la confirmation de la mort du chef du Hamas, des scènes de liesse se dessinaient sur une plage de Tel Aviv. Et l'annonce officielle au mégaphone a été suivie par des applaudissements. Il faut dire que tout le monde en Israël connaissait Yahya Sinouar avant même l’attaque du 07 octobre.

Sa mort est confirmée au moment où les familles des otages retenues à Gaza se rassemblent dans le centre de Tel Aviv où là aussi son élimination est accueillie avec un sentiment de victoire. "Je me suis réveillé quand ma femme m’a dit que Sinouar a été tué, alors je lui ai dit : 'rapporte le whisky et on va trinquer pour sa mort et la fin de tous les ennemis d’Israël'", explique un passant.

Une revanche, mais aussi une certaine inquiétude concernant les otages, tandis que leur sort préoccupe énormément les Israéliens, peut-être encore plus avec la mort de Sinouar. "Son jour est venu, mais le fait est que ce qui est vraiment effrayant, c'est ce qui se passe avec les familles des otages. Parce que personne ne sait ce qui va se passer maintenant, si sa mort sera une bonne ou une mauvaise chose", souligne un habitant de la capitale hébreu. Une centaine d'otages est toujours retenue à Gaza.