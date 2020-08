Mont-Blanc : un glacier menace de se détacher, un maire pointe du doigt l’urbanisme

INTERVIEW

Un fragment de 500.000 m3 du glacier des Grandes Jorasses, situé dans la partie italienne du massif du Mont-Blanc, menaçait toujours de s’effondrer vendredi. La veille, près de 70 personnes (15 résidents et plus de 50 touristes) avaient dû être évacuées. "C’est préoccupant, mais c’est aussi la vie d’un glacier", a d’abord relativisé Jean-Marc Peillex, ​le maire de Saint-Gervais du Mont-Blanc, vendredi matin au micro d’Europe 1.

Des habitations trop proches du glacier

"C’est un signe de la modification du climat et cela nous rappelle que l’homme doit être moins orgueilleux. On est allé construire des habitations très proches de sites dangereux et des routes en-dessous des glaciers sans penser que la nature pouvait avoir de telles réactions", a ensuite déploré le maire de la commune située au pied du Mont-Blanc, côté français.

Une fracture provoquée par la canicule ?

En 2019, un bloc de 250.000 m3 avait déjà menacé de s’effondrer, mais avait finalement tenu. Jeudi, les capteurs installés sur le glacier ont montré qu’il commençait à glisser. La fracture serait apparue lors du dernier épisode de canicule, il y a une dizaine de jours.