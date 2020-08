Italie : un glacier du Mont Blanc menace de se détacher, évacuations en cours

Un volume de glace estimé à 500.000 mètres cube serait sur le point de se détacher du glacier de Planpincieux, sur le territoire de la commune de Courmayeur, indiquait jeudi après-midi une ordonnance de cette municipalité de la région du Val d'Aoste située près de la frontière avec la France. Plusieurs routes en contrebas, qui mènent à la vallée du Val Ferret, ont été fermées, selon cette même ordonnance.

70 personnes évacuées

Les autorités ont ordonné l'évacuation d'une trentaine de maisons au sein d'une "zone rouge" dans la partie basse du Val Ferret, concernant près de 70 personnes (15 résidents et plus de 50 touristes). Des opérations d'évacuation et de sécurisation sont en cours depuis jeudi matin par les forces de l'ordre et la protection civile, alors que les autorités locales s'inquiètent de la température pour les trois prochains jours en cette période de forte chaleur estivale.

En septembre et octobre 2019, ce glacier de Planpincieux avait déjà menacé de s'effondrer partiellement, sur une portion de près de 250.000 mètres cubes.