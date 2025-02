Milei décrète deux jours de deuil national après la mort des enfants Bibas

Après la remise des corps des enfants israélo-argentins Ariel et Kfir Bibas, le président argentin a annoncé deux jours de deuil national à partir de ce vendredi. L'Argentine, qui affiche un soutien inconditionnel à Israël, a exigé dans un communiqué "la libération immédiate de tous les otages".

Le président argentin Javier Milei a annoncé deux jours de deuil national à partir de vendredi, après la remise par le Hamas des corps de deux enfants israélo-argentins Ariel et Kfir Bibas, disant espérer que le groupe islamiste palestinien sera "réduit en cendres".

Dans un communiqué dans la nuit de jeudi, la présidence a annoncé que le chef de l'Etat "décrètera un deuil national de deux jours à la mémoire d'Ariel et Kfir Bibas, et exprime au nom du peuple argentin, ses condoléances à la famille, en particulier à Yarden", leur père, qui après avoir été "séquestré 484 jours, fait face aujourd'hui à son pire cauchemar". "Il est monstrueux que de tels événements puissent se produire en ce siècle, et leur mort répond à un seule motif : être juifs", poursuit le communiqué.

Milei affiche un soutien inconditionnel à Israël

La République argentine, conclut le communiqué, "exige la libération immédiate de tous les otages, et espère que le groupe terroriste sera réduit en cendres et ne deviendra plus qu'un horrible souvenir de l'histoire du monde". En Argentine, le deuil national signifie habituellement un drapeau national à mi mât sur les édifices publics, tel qu'il pouvait se voir vendredi matin sur plusieurs bâtiments, comme le ministère de l'Economie, jouxtant la place de Mai.

Jeudi soir, l'image de la famille Bibas, mais aussi celle du pape François, argentin, hospitalisé depuis une semaine, ont été projetées sur l'emblématique obélisque au centre de Buenos Aires, à l'initiative de la municipalité.

Le Hamas a restitué jeudi quatre corps d'otages enlevés lors de son attaque sans précédent le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre contre le mouvement islamiste palestinien. Si l'identité des fils Bibas et d'un otage octogénaire ont été confirmées par l'institut médico-légal de Tel-Aviv, le quatrième corps n'était pas celui de Shiri Bibas, la mère de Ariel et Kfir, selon des responsables israéliens.

Milei, président depuis 14 mois, affiche un soutien inconditionnel à Israël, qu'il considère avec les Etats-Unis comme ses deux grands alliés naturels. Il a déjà annoncé un projet de déménagement de l'ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, et lors d'une visite l'an dernier, s'était rendu dans le kibboutz Nir Oz attaqué le 7 octobre.