Migrants : hausse du nombre de tentatives de traversées de la manche au premier semestre

Les tentatives de traversées clandestines de la Manche par des migrants voulant rejoindre l'Angleterre ont explosé au premier semestre 2022, après une année 2021 déjà record, a indiqué lundi à l'AFP le ministère de l'Intérieur, sur fond de durcissement de la politique migratoire côté britannique. Entre le 1er janvier et le 13 juin 2022, "777 événements de traversées et tentatives de traversées en small boats impliquant 20.132 candidats (+68% par rapport à la même période en 2021) ont été recensés", selon le ministère français de l'Intérieur.

Un taux de mise en échec en hausse constante

En 2021, ces tentatives de traversées généralement par bateaux pneumatiques au départ du littoral nord entre Calais et Dunkerque avaient atteint un "record", avec 52.000 personnes l'ayant tentée et 28.000 migrants l'ayant réussie, selon les données de la Place Beauvau communiquées en janvier. "Il est à noter que le taux de mises en échec est en hausse constante avec 61,39% des traversées maritimes empêchées par les forces de sécurité intérieure françaises (+4,2 points par rapport au taux de 2021) et 10.090 individus (+65%) interpellés depuis le début de l'année", a souligné lundi le ministère de l'Intérieur.

Ces traversées par la mer sont devenues une source régulière de tensions entre Paris et Londres, notamment depuis le Brexit. Elles ont culminé fin 2021 après la mort en novembre d'au moins 27 personnes dans le naufrage de leur bateau en Manche, qui avait suscité une passe d'armes entre les autorités françaises et britanniques au sujet du contrôle de cette frontière.

Transfert de migrants vers le Rwanda

Depuis, la Grande-Bretagne ne cesse de durcir le ton sur le sujet et a notamment mis en place une stratégie ultra-controversée consistant à vouloir envoyer les demandeurs d'asile arrivés clandestinement sur son sol vers le Rwanda, pays avec lequel elle a noué un accord dénoncé par les ONG et les défenseurs des droits humains. Mardi dernier, un premier vol charter qui devait convoyer jusqu'à 130 migrants (notamment iraniens, irakiens, albanais ou syriens) vers Kigali a été empêché in extremis par une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), que le gouvernement britannique a encore qualifiée ce week-end de "scandaleuse" et "opaque".

L'avion, affrété spécialement pour des centaines de milliers d'euros, était prêt à décoller d'une base militaire anglaise quand la CEDH, juridiction du Conseil de l'Europe veillant au respect de la Convention européenne des droits de l'Homme, a exprimé son opposition. La Cour basée à Strasbourg a estimé que la justice britannique devait examiner dans le détail la légalité du dispositif, ce qui est prévu en juillet, avant d'expulser des migrants.

Le gouvernement britannique a toutefois répété depuis sa volonté de poursuivre cette politique. "Il y a eu cet étrange contretemps de dernière minute à Strasbourg (où est basée la CEDH). Nous verrons où ça mène", a encore déclaré samedi le Premier ministre britannique Boris Johnson. "Mais nous sommes sereins concernant la légalité de ce que nous faisons et nous allons poursuivre cette politique", a-t-il ajouté.