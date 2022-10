Mexique : l'ouragan Orlene gagne de nouveau en puissance et menace le pays

L'ouragan Orlene a gagné en puissance dimanche, devenant un ouragan de catégorie 4 à l'approche de la côte Pacifique du Mexique, où il devrait toucher terre dans la nuit de lundi à mardi, selon le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC). "L'ouragan de catégorie 4 extrêmement dangereux Orlene continue de se diriger vers le nord", a indiqué le NHC dans son rapport de 12h00 GMT. À ce moment là, l'ouragan se trouvait à 170 km au sud-ouest de Cabo Corrientes, dans l'État occidental de Jalisco.

Selon les prévisions du NHC, il se déplace à 7 km/h et son centre "devrait passer à proximité ou au-dessus des îles Tres Marias [...] cette nuit ou lundi matin, et atteindre la côte du Mexique continental dans la nuit de lundi à mardi". L'ouragan a entraîné "des pluies intenses" du sud au nord du littoral mexicain accompagnées "de vents forts et d'une forte houle", a déclaré sur Twitter le bureau de la Protection civile qui a exhorté les habitants des zones à risque à trouver refuge dans des abris provisoires.

Small but dangerous Hurricane #Orlene just over 100 nm offshore of the coast of #Jalisco Mexico, near 19.6N107.9W at 1500 UTC, moving N at 7 kt. Peak seas estimated near 28 ft. Large seas will dominate the waters and coasts of Colima, Jalisco this morning and spread to Nayarit. pic.twitter.com/8aBnPe7DyF