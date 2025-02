Madonna attaque Trump, qui s'est attribué le titre de «roi»

Après avoir signé "longue vie au roi" dans un tweet, Donald Trump a été attaqué par Madonna, lui répondant que "si c'est une blague, je ne rigole pas". La chanteuse s'est montrée à plusieurs reprises très critique envers le président américain, et ce depuis son premier mandat.

"Je pensais que ce pays a été bâti par des Européens pour échapper à l'autorité d'un roi et créer un nouveau monde gouverné par le peuple", a écrit la star sur X (ex-Twitter). "Actuellement, nous avons un président qui parle de lui comme roi. Si c'est une blague, je ne rigole pas".

"Longue vie au roi" dans un message sur l'abolition du péage urbain de New York

Mercredi, Donald Trump avait signé "longue vie au roi" un message vantant l'offensive de son gouvernement pour abolir le péage urbain de New York.

Le péage de neuf dollars en journée pour les automobilistes entrant dans Manhattan a été instauré début janvier après avoir été avalisé in extremis avant l'investiture du nouveau président républicain, qui s'était montré hostile durant sa campagne à cette initiative environnementale, une première aux Etats-Unis.

"Le péage est mort. Manhattan et tout New York sont sauvés. Longue vie au roi", s'est alors félicité sur son réseau Truth Social le président Trump.

Madonna se montre très critique envers Trump depuis son premier mandat

Le compte officiel de la Maison Blanche a ensuite rediffusé le message, signé "Président Donald Trump", en y ajoutant une illustration montrant le milliardaire portant une couronne ornée de diamants.

Madonna s'est, à plusieurs reprises et dès le premier mandat de Donald Trump, montrée très critique du président républicain. La "reine de la pop" avait notamment pris la parole sur scène lors d'une manifestation massive d'opposants après son investiture en début d'année. Fin janvier, elle avait aussi dénoncé le recul des droits LGBTQ+ et demandé de ne pas "renoncer au combat".

Egalement sur X, le célèbre écrivain Stephen King, qui avait quitté en novembre la plateforme en la qualifiant de "toxique", a annoncé son retour suivi immédiatement d'une diatribe visant le président Trump.

"Je voulais juste dire que Trump est un traître et un crétin adorateur de Poutine! Ca vaut d'autant plus pour Elon" Musk, a écrit l'auteur de "Carrie" et "Ça", qui n'a rien publié sur X depuis.