Trump soutient l'idée de placer Washington sous autorité fédérale

Donald Trump a dit mercredi soir qu'il soutenait le projet de revenir sur le statut de Washington et de placer la capitale américaine sous le contrôle des autorités fédérales, notamment pour améliorer la lutte contre la criminalité. "Je pense que le gouvernement fédéral devrait prendre le contrôle de la gouvernance de DC (district of Columbia, ndlr) (...), j'adore la maire (...), mais elle ne fait pas l'affaire, il y a trop de crime, de graffitis, trop de tentes (de sans-abri, ndlr) sur les pelouses, ces magnifiques pelouses", a-t-il dit à la presse dans l'avion Air Force One.

"Je pense que nous devrions la diriger avec force, la diriger avec la loi et l'ordre, la rendre absolument impeccable", a-t-il ajouté, en insistant sur l'importance de l'apparence de la capitale américaine où viennent régulièrement de haut-dignitaires étrangers.

La capitale américaine a un statut particulier

La capitale américaine n'est pas un État fédéré, mais a un statut particulier. Début février, deux parlementaires républicains, le sénateur Mike Lee de l'Utah, et Andy Ogles de la Chambre des Représentants, du Tennessee, ont déposé un projet pour abroger le "District of Columbia home rule act" encadrant les compétences et pouvoir des autorités locales à Washington.

"La corruption, la criminalité et l'incompétence du gouvernement de Washington DC sont une honte pour la capitale de notre pays depuis des décennies", avait déclaré le sénateur Lee, d'après un communiqué sur son site. "Il est grand temps que le Congrès rétablisse l'honneur et l'intégrité de George Washington dans la belle ville qui porte son nom", avait-il ajouté.

La maire démocrate de Washington, Muriel Bowser, n'a pas répondu directement au président américain, mais déclaré sur X que "Washington, DC, est une ville de classe mondiale", avec une série de phrases illustrant le rayonnement de la ville, aussi bien par le nombre de touristes, que l'efficacité de ses dispositifs de contrôle de gouvernance, ou encore le fait que c'est le seul endroit aux Etats-Unis où l'on peut voir gratuitement des pandas.