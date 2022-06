Macron, Scholz et Draghi ont pris un train ensemble à destination de Kiev.

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi ont pris place ensemble à bord d'un train spécial à destination de Kiev, indiquent jeudi des médias italien et allemand. Les trois dirigeants ont embarqué à bord de ce train spécial en Pologne et sont attendus jeudi matin à Kiev en Ukraine, selon ZDF en Allemagne et le quotidien italien La Repubblica, qui publie une photo des trois dirigeants à bord du train.

Macron, Scholz et Draghi se sont retrouvés "durant la nuit" à Rzeszow, ville du sud-est de la Pologne qui dispose d'un aéroport international, avant de poursuivre leur route en Ukraine en direction de Kiev, précise ZDF. Ils devraient dire le soutien de l'Europe à l'Ukraine en guerre contre la Russie qui a envahi le pays le 24 février, après une aide militaire d'un milliard de dollars annoncée par les Etats-Unis.

Un échange entre Macron, Scholz et Draghi sans conseiller

Selon les informations obtenues par Europe 1 auprès de l'Elysée, Mario Draghi a d'abord rejoint Emmanuel Macron dans son wagon et les deux hommes ont eu un court échange peu après le départ du train, à l'arrêt dans une gare pour le contrôle des passeports.

Olaf Scholz les a ensuite rejoint pour une réunion de préparation qui a duré entre 1h30 et 2h00, en tête-à-tête, sans conseiller. Mario Draghi est parti en premier, laissant Olaf Scholz seul avec le président français. Emmanuel Macron a enfin fait un point avec ses équipes, avant d'aller se coucher aux alentours de 3h30.