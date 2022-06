INFO EUROPE 1 - Ukraine : Emmanuel Macron se rendra à Kiev ce jeudi

C'est un déplacement qui était pressenti. Après avoir visité la Roumanie puis la Moldavie, Emmanuel Macron se rendra bien ce jeudi après-midi à Kiev, la capitale de l'Ukraine, dans un contexte d'invasion russe du pays. Ce sont plusieurs sources concordantes, politiques et sécuritaires, qui le confirment à Europe 1 mercredi soir. Le chef de l'État devrait rencontrer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il sera accompagné d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Mario Draghi, le chef du gouvernement italien.

"Une situation géopolitique inédite"

"Aux portes de notre Union européenne, se joue une situation géopolitique inédite", avait déclaré auparavant Emmanuel Macron devant les troupes françaises déployées sur la base de l'Otan de Mihail Kogalniceanu, dans le sud-est de la Roumanie, non loin de la stratégique mer Noire. Et "je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'envoyer des signaux politiques clairs, nous Union européenne, à l'égard de l'Ukraine et du peuple ukrainien dans un contexte où il résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois", avait-il souligné.