Macron en Algérie : les deux pays veulent «travailler ensemble avec une confiance collective»

La visite d'Emmanuel Macron continue en Algérie. Ce vendredi matin, le président est allé au cimetière européen d'Alger. Il a participé à une cérémonie d'hommage aux morts français de la Première et de la Seconde guerre mondiale. Emmanuel Macron a déambulé dans les allées de ce cimetière Saint-Eugène, le principal cimetière de la capitale algérienne du temps de la colonisation, aujourd'hui presque à l'abandon. Un cimetière chrétien, qui a un carré juif. Le chef de l'État s'est arrêté devant la tombe du comédien Roger Hanin.

Un nouvel entretien prévu entre les deux dirigeants

À ses côtés, le réalisateur Alexandre Arcady et l'écrivain, l'économiste Jacques Attali, ou encore l'ex-ministre de la Culture Jack Lang, qui font partie de la délégation française. Emmanuel Macron a également salué des avancées dans les négociations autour des questions des visas et des laissez-passer consulaires.

"Nous avons décidé de travailler ensemble et avec aussi une certaine confiance collective. On va être très rigoureux pour ensemble lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux et être beaucoup plus efficaces pour prévenir et pouvoir raccompagner plus efficacement. Et nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie, c'est-à-dire les familles de binationaux, mais aussi les artistes, les sportifs, les entrepreneurs, les politiques qui nourrissent la relation bilatérale", a-t-il déclaré.

Jeudi soir, le président s'était déjà montré enthousiaste au sujet de son entretien avec Abdelmadjid Tebboune annonçant la création d'une commission mixte avec des historiens français et algériens pour travailler sur toute la période allant de la colonisation à la fin de la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron, qui s'apprête désormais à aller échanger avec de jeunes entrepreneurs algériens. Un nouvel entretien est également prévu avec le président Tebboune, les membres de son gouvernement et les chefs d'état-major des deux pays.