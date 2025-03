L'Ukraine et la Russie échangent frappes et accusations avant des pourparlers

L'Ukraine et la Russie échangent frappes et accusations avant des pourparlers © Roman PILIPEY / AFP

Alors que des pourparlers sont prévus lundi, l'Ukraine et la Russie ont échangé des frappes et accusations ce vendredi. Cette semaine, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont accordés pour une trêve, qui a été validée par Volodymyr Zelensky, sous la pression de Washington.