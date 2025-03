EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'appel Poutine-Trump prévu mardi de 14 heures à 16 heures, annonce le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump ont confirmé qu'un appel téléphonique aura lieu ce mardi, entre 14 heures et 16 heures, heure de Paris. Suivez notre direct.



Donald Trump, qui se targue d'avoir une relation privilégiée avec le maître du Kremlin, tentera mardi de rallier Vladimir Poutine à son projet de trêve en Ukraine, alors que Moscou a posé des conditions jugées inacceptables par Kiev.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le président républicain et le Kremlin ont confirmé la tenue de cette conversation téléphonique très attendue, qui serait officiellement la deuxième entre les deux dirigeants depuis le retour au pouvoir du républicain en janvier. Suivez notre direct.

Ce qu'il faut retenir : Donald Trump et Vladimir Poutine vont s'entretenir au téléphone ce mardi après-midi

L'Ukraine appelle la Russie à accepter un cessez-le-feu "sans conditions"

Kiev et Moscou se sont livrés des attaques mutuelles dans la nuit de lundi à mardi

L'appel entre Trump et Poutine prévu mardi après-midi, annonce le Kremlin

L'appel mardi entre les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump, est prévu de 13 heures à 15 heures GMT (14 à 16 heures, heure française), a annoncé le Kremlin, précisant que les deux dirigeants évoqueraient le conflit en Ukraine et la "normalisation" des relations russo-américaines.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'appel "aura lieu de 16 heures à 18 heures, heure de Moscou", a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d'un briefing quotidien auquel participe l'AFP. Donald Trump veut convaincre Vladimir Poutine d'accepter sa proposition de cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine, une idée vis-à-vis de laquelle le président russe a jusque-là émis des réserves.

Avant l'appel Poutine-Trump, l'Ukraine appelle la Russie à accepter un cessez-le-feu "sans conditions"

Avant l'appel Poutine-Trump, l'Ukraine appelle la Russie à accepter un cessez-le-feu "sans conditions". Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, a appelé mardi la Russie à accepter un cessez-le-feu "sans conditions", à quelques heures d'un appel attendu entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui pousse pour un arrêt des combats après trois ans d'invasion russe.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L'Ukraine a soutenu la proposition américaine d'un cessez-le-feu temporaire de 30 jours. Nous attendons de la Russie qu'elle accepte sans conditions cette proposition", a martelé Andriï Sybiga, cité dans un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères. "Il est temps pour (la Russie) de montrer si elle veut vraiment la paix", a-t-il ajouté.

Des attaques mutuelles de l'Ukraine et de la Russie font six blessés, coupent le courant

L'Ukraine et la Russie se sont attaquées avec des dizaines de drones depuis lundi soir, des frappes qui ont fait six blessés en territoire russe alors qu'à Kiev, des débris sont tombés dans la cour d'une école pendant les cours mardi matin, selon les autorités.

La suite après cette publicité

Un drone russe est tombé dans la cour d'une école dans le quartier Desniansky, dans la périphérie est de Kiev, provoquant un incendie, a indiqué le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne sur Telegram. Les élèves se trouvaient dans un abri, a-t-il précisé.

Des attaques russes ont également touché un site d'infrastructure essentielle dans la région de Zaporijjia (sud) lundi soir, coupant le courant à plus de 3.000 foyers et l'électricité dans trois villages, a indiqué le gouverneur de ce territoire sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a pour sa part affirmé mardi avoir neutralisé dans la nuit 46 drones ukrainiens dans différentes régions russes, où les attaques ont fait six blessés, selon les autorités locales. Les régions de Belgorod, de Briansk et de Koursk, frontalières de l'Ukraine, ainsi que celle d'Orel ont été visées, selon la même source.

À Belgorod, chef-lieu de la région éponyme, un homme a été grièvement blessé à la suite des chutes des débris d'un drone et se trouve en réanimation, selon le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov. Dans la région de Koursk, cinq civils ont été blessés dans des attaques de drones, a écrit sur Telegram le gouverneur régional par intérim Alexandre Khinsteïn.