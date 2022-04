L'Ukraine assure que toute la région de Kiev a été «libérée»

Les Ukrainiens ont repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des forces russes de villes-clés situées près de la capitale, a annoncé samedi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar. Les localités d'"Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l'envahisseur", a affirmé Mme Maliar sur Facebook.

Toutes ces villes ont été dévastées par les combats qui y ont fait rage après le début, le 24 février, de l'invasion russe. Les Ukrainiens avaient déclaré lundi avoir reconquis Irpin, aux mains des Russes depuis fin février.

Au moins 200 des habitants de cette petite cité de la banlieue nord-ouest de la capitale ont été tués depuis le début de l'invasion russe, a affirmé mercredi son maire Oleksandre Markouchine. Des opérations de déminage y étaient toujours en cours samedi, ont déclaré les services d'urgence, selon lesquels 643 engins explosifs y ont été désactivés depuis qu'elle est retombée aux mains des Ukrainiens.

Des civils enterrés dans des fosses communes

Et une équipe de l'AFP a pu se rendre samedi à Boutcha, elle aussi très récemment "libérée" et qui avait été inaccessible à la presse pendant presque un mois. Près de 300 personnes ont au total dû être enterrées "dans des fosses communes" dans cette ville également aux portes nord-ouest de Kiev, a déclaré le même jour à l'AFP son maire Anatoly Fedorouk.

Un journaliste de l'AFP y a vu samedi les cadavres d'au moins vingt hommes portant des vêtements civils gisant dans une rue. Gostomel, elle aussi au nord-ouest de la capitale, accueille quant à elle l'aéroport militaire d'Antonov, qui avait été attaqué par les forces russes le 25 février, au lendemain du début de leur offensive en Ukraine.

L'objectif de ce "retrait rapide" des troupes russes des régions de Kiev et de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, est un redéploiement de ces soldats vers l'est et le sud, a estimé samedi le gouvernement ukrainien.