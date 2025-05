Lourdes : la nomination du pape Léon XIV très bien accueillie par les fidèles

Article Suggestions

La nomination du pape Léon XIV à Rome a trouvé un écho particulier à Lourdes, où les fidèles ont accueilli la nouvelle avec joie. Porté par un message de paix et d’unité, le pape américain, d’origine française et italienne, suscite déjà l’espoir et l’adhésion des croyants à travers le monde.