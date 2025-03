L'otage israélien libéré de Gaza, Yarden Bibas, lance un appel à Trump

Yarden Bibas, l'otage israélien libéré dont la femme et leurs deux garçons ont été tués en captivité à Gaza, a appelé Donald Trump à faire cesser les combats dans le territoire palestinien. Il estime que le président américain est "le seul" qui pourrait mettre fin à "cette guerre".

L'otage israélien libéré Yarden Bibas, dont la femme et leurs deux garçons ont été tués en captivité à Gaza, a appelé le président américain Donald Trump à faire cesser les combats dans le territoire palestinien, rejetant le recours d'Israël à la pression militaire pour libérer les otages.

Les images de l'enlèvement de Shiri Bibas et de ses deux petits garçons, alors âgés de 4 ans et de huit mois et demi, devant leur maison du kibboutz Nir Or lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre Israël, avaient fait le tour du monde.

Yarden Bibas pense que Trump "est le seul à pouvoir arrêter cette guerre à nouveau"

Dans sa première interview depuis sa libération en février, accordée à l'émission 60 Minutes de CBS News, Yarden Bibas, enlevé et détenu séparément, a expliqué qu'il avait choisi de s'adresser à un radiodiffuseur américain pour que la Maison-Blanche entende son appel.

"S'il vous plaît, arrêtez cette guerre et aidez-nous à ramener tous les otages", a-t-il répondu, dans cet entretien diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, à la question de savoir quel serait son message au président américain. "Je suis ici pour Trump, je suis ici uniquement à cause de lui, je pense qu'il est le seul à pouvoir arrêter cette guerre à nouveau", a-t-il dit.

Israël a repris ses bombardements intensifs sur Gaza le 18 mars, puis a lancé une nouvelle offensive terrestre, mettant fin à un cessez-le-feu de près de deux mois dans la guerre avec le Hamas, négocié par les médiateurs égyptien, qatari et américain. Sur les 251 otages enlevés le 7-Octobre, 58 sont toujours retenus à Gaza, dont 34 sont morts selon l'armée israélienne.

La pression militaire portait ses fruits, selon Netanyahu

"Il doit convaincre (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu et le Hamas, mais je pense qu'il peut y arriver", a ajouté Yarden Bibas. A la question de savoir si la reprise des combats encouragerait le Hamas à libérer les otages, il a répondu : "Non".

Rejetant les critiques qui lui reprochent d'abandonner les Israéliens captifs à Gaza, Benjamin Netanyahu a réaffirmé dimanche que la pression militaire portait ses fruits dans les négociations pour les libérer.

"En ce qui concerne le Hamas à Gaza, la pression militaire fonctionne (...) Nous pouvons voir des brèches commencer à apparaître" dans le cadre des négociations indirectes, a dit M. Netanyahu au début d'une réunion de son cabinet.

Le Hamas a pour sa part averti que les otages reviendraient "dans des cercueils" si Israël poursuivait ses bombardements sur le territoire palestinien.