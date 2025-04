L'or décolle, refuge contre la guerre commerciale de Trump, le dollar en repli

La guerre commerciale que mène Donald Trump contre le reste du monde, en particulier la Chine, continue de bouleverser les cours mondiaux. L'or ne cesse de grimper face à la chute du dollar et des autres monnaies, alors que Washington a annoncé le 8 avril une surtaxe de 104% des produits chinois.

L'or remonte fortement mercredi 9 avril, porté par l'entrée en vigueur de droits de douane américains annoncés la semaine dernière et à cause d'une amplification de la guerre commerciale avec la Chine. Le dollar baisse en réaction.

Des droits de douane additionnels de 104%

Avec ces surtaxes sur les produits importés "le marché a commencé à réévaluer à la hausse la probabilité d'un ralentissement mondial" de l'économie, explique Michael Pfister, analyste chez Commerzbank.

Cela renforce les paris sur des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine. Des taux plus faibles affectent la rentabilité du dollar et des obligations d'Etat américaines, également considérés comme des valeurs refuge, ce qui en retour profite à l'or. Vers 09H35 GMT (11H35 à Paris), l'or s'envolait de 2,12% à 3.046,50 dollars l'once.

Les inquiétudes du marché sur la guerre commerciale sont renforcées par l'annonce mardi 8 avril de Washington d'une hausse des droits de douane américain sur la Chine. Les produits chinois écopent au total de droits de douane additionnels de 104%.

La Chine a promis mercredi des mesures "fermes et vigoureuses" pour défendre ses intérêts. Les deux plus grandes économies du monde sont désormais engagées dans une guerre commerciale et "aucun des deux pays ne semble disposé à faire marche arrière", estime Susannah Streeter de Hargreaves Lansdown.

Dans ce contexte, "il y a un regain d'intérêt pour l'or comme lieu de sécurité au milieu des turbulences du marché", confirme Susannah Streeter. Par ailleurs, les politiques commerciales de Donald Trump continuent de peser sur le dollar américain, avec "des paris de récession en hausse", selon Ipek Ozkardeskaya de Swisquote Bank.

Et la chute du dollar est aggravée par le fait que "la Réserve fédérale américaine (Fed) n'a pas encore apporté son soutien public aux investisseurs", souligne l'analyste. Le billet vert perdait 0,61% face à l'euro, à 1,1025 dollar et 0,64% face au franc suisse qui profite également de son statut de valeur refuge alternative à l'or depuis la semaine passée.