Droits de douane : l'Europe peut-elle profiter de la guerre commerciale ?

Face au repli commercial des États-Unis symbolisé par les droits de douane, l’Europe peut transformer la menace en opportunité. Jean-Marie Carteba, un professeur d'économie à Bordeaux, y voit un levier pour renégocier avec des partenaires comme la Chine ou le Mercosur et redessiner les échanges mondiaux autour du marché européen.

Alors que les États-Unis, première puissance économique mondiale, renforcent leurs droits de douane, l’inquiétude gagne les milieux économiques européens. Chaque année, c'est près de 500 milliards d’euros de marchandises que l’Union européenne exporte vers le marché américain. Une remise en question de ces échanges pourrait peser lourd. Pourtant, au-delà de la menace, certains y voient aussi une fenêtre d’opportunité.

"Beaucoup de zones dépendent de nous"

Jean-Marie Carteba, professeur d’économie à l’université de Bordeaux, souligne l’intérêt stratégique de l’Europe dans ce contexte : "Beaucoup de zones du monde dépendent de notre marché. Trump nous montre à quel point cela peut nous donner un pouvoir de négociation. Donc, on peut aussi, avec beaucoup de pragmatisme, revoir les Chinois et leur dire que c’est le moment de jouer à des règles de jeu peut-être un petit peu différentes et qui nous sont un tout petit peu plus favorables".

Face au repli américain, l’Europe peut donc renforcer ses liens avec d’autres partenaires : la Chine, le Canada, ou encore les pays du Mercosur. Des accords de libre-échange gelés ou inachevés pourraient être relancés pour rééquilibrer les échanges mondiaux et redéfinir la carte du commerce international.