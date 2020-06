L'OMS va envoyer une équipe en Chine pour déterminer l'origine du nouveau coronavirus

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'apprête à envoyer une équipe en Chine en vue de déterminer l'origine du nouveau coronavirus, a annoncé lundi son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nous pourrons mieux combattre le virus lorsque nous saurons tout sur le virus, y compris comment il a commencé. Nous enverrons une équipe la semaine prochaine en Chine pour nous préparer à cela et nous espérons que cela nous permettra de comprendre comment le virus a commencé et ce que nous pouvons faire à l'avenir pour nous préparer", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Des premières remontées officielles il y a six mois

Six mois après que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre dans la région de Wuhan, le nouveau coronavirus a entrainé la mort de plus de 500.000 personnes dans le monde.

Les travaux des chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan ont démontré que la séquence du génome du nouveau coronavirus est à 80% similaire à celle du Sras, à l'origine d'une précédente épidémie en 2002-2003, et 96% à celle d'un coronavirus de chauve-souris.vLa grande majorité des chercheurs s'accordent ainsi à dire que le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, à l'origine de la pandémie, est sans doute né chez la chauve-souris, mais les scientifiques pensent qu'il est passé par une autre espèce, pas encore connue, avant de se transmettre à l'homme.

Tensions diplomatiques

C'est cette pièce du puzzle que la communauté scientifique internationale et l'OMS espère découvrir afin de mieux comprendre ce qui s'est passé, pour mieux cibler les pratiques à risques et éviter une nouvelle pandémie.

Le débat sur l'origine du virus a également des répercussions diplomatiques, les Etats-Unis accusant le laboratoire chinois, à Wuhan, d'être à l'origine du coronavirus, ce que dément Pékin.

"Aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer comment notre monde, et nos vies, seraient bouleversés"

"Demain, six mois se seront écoulés depuis que l'OMS a reçu les premiers rapports concernant un groupe de cas de pneumonie de cause inconnue en Chine", a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Il y a six mois, aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer comment notre monde, et nos vies, seraient bouleversés par ce nouveau virus", a-t-il ajouté.

"Nous voulons tous que tout cela se termine. Nous voulons tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité est que c'est loin d'être fini", a indiqué le chef de l'OMS. Il a également redit, comme la semaine dernière, que la pandémie "s'accélère" actuellement.